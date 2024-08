Oleada de robos en panteón de Cabo San Lucas: Dolientes y desconocidos saquean tumbas

Habitantes de la delegación de Cabo San Lucas reportaron a la mesa de redacción de CPS Noticias varios casos de robo en el interior del Panteón Municipal No. 2, ubicado en el camino a La Candelaria, en Cabo San Lucas.

Con relación a esta problemática, CPS Noticias entrevistó a Enrique Calvario Heredia, coordinador de panteones en Cabo San Lucas, quien confirmó que en dicho panteón se han registrado al menos cinco casos de robo durante el mes de agosto. Estos robos no solo han sido cometidos por maleantes, sino también por algunos dolientes que visitan el camposanto.

“Sí han habido robos en el Panteón No° 2, más acá, porque en el Panteón No°1 es mínimo, no hay robos. Acá han suscitado robos de entre los mismos dolientes se roban las cosas, se quitan las flores, el cerco. Es importante recordar que se ha hecho las gestiones referente a la barda el cual es un procedimiento largo, la barda se cayó cuando fue Odile, por lo que la gente entra por el lado de la invasión de Gastelum, viene gente de otras colonias y hacen su maldad de robar”, expresó Enrique Calvario Heredia, coordinador de panteones en Cabo San Lucas.

Calvario Heredia aclaró que las autoridades municipales realizan recorridos y rondines en la zona, pero estos robos han ocurrido principalmente durante la madrugada, perpetrados por personas de las colonias aledañas.

“Meten por las ventanas ganchos con los que extraen gorras, playeras, y la verdad uno no lo ve porque eso ocurre en la madrugada. No nada más son los cercos o los polines, se han robado barrotes, gorras, pertenencias, hasta flores, esos son los principales objetos que se han robado. He traído plantas que me han donado los dolientes y vegetación que coloco detrás de las capillas nos han robado”.

Finalmente, Enrique Calvario Heredia, coordinador de panteones en Cabo San Lucas, informó que actualmente se están revisando los predios en los que no se ha acreditado la legítima propiedad, por lo que recomienda a los propietarios acercarse a los camposantos para la verificación de medidas. Además, pidió la colaboración de la población para mantener la limpieza de los sepulcros.

