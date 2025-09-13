Robos con violencia en Cabo San Lucas preocupan al sector abarrotero

La incidencia de robos a comercios se ha convertido en una problemática que preocupa seriamente al sector abarrotero en Cabo San Lucas, donde han sido detectados casos de atracos con violencia a mano armada en distintas colonias.

En entrevista, Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio del Sector Abarrotero de la Canaco Los Cabos, reveló que han identificado a una persona que llega en vehículo y ha perpetrado varios robos a negocios locales. Aunque las cantidades sustraídas no son elevadas, el temor aumenta por la forma violenta en la que se cometen los delitos.

“Si hemos sido víctimas de robo con violencia a mano armada. Dónde están pegando fuerte es en la Leonardo Gastélum en todas las etapas, Caribe Bajo y Alto, también una sola persona con pasamontañas, esa persona si lleva armas de fuego, se ha metido a robar a las tiendas”, expresó de la Cruz Navarrete.

El representante del sector señaló que la Guardia Nacional y autoridades locales ya han tomado cartas en el asunto, desplegando operativos a pie en comercios para entrevistarse con propietarios y tratar de dar con el presunto responsable, quien estaría relacionado con varios asaltos en la zona.

“Nos preocupa porque es un foco rojo que ya empieza a darse en Cabo San Lucas en este año y esperemos que no siga creciendo y no venga otro tipo de delincuencia más fuerte. Esta gente es adicta que se dedica a robar por vicios porque no tiene otra manera de mantenerse, gente que se viene refugiando de otros estados de la república y se les hace fácil porque aquí no los conocen más que nada”, agregó.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año en Baja California Sur se han registrado 264 carpetas de investigación por el delito de robo a negocio, de las cuales alrededor del 40% corresponden al municipio de Los Cabos, con 106 denuncias interpuestas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.