Robot con IA que habla y canta en varios idiomas: el primer avance real de lip-sync humanoide

Investigadores de la Universidad de Columbia anunciaron el desarrollo de un robot experimental que, por primera vez, puede imitar los movimientos de los labios en sincronía con el habla y el canto en distintos idiomas, un paso significativo en la robótica humanoide.

A diferencia de los robots tradicionales, cuyos movimientos faciales son rígidos o predeterminados, este robot aprendió de forma autónoma a coordinar sus 26 motores faciales. Primero practicó gestos frente a un espejo para entender la mecánica de sus propios movimientos, y después observó miles de videos de personas hablando y cantando en plataformas como YouTube para asociar sonidos con patrones de labios humanos.

El estudio, publicado en la revista Science Robotics, demuestra que la máquina puede articular palabras en varios idiomas e incluso cantar una canción de su propio álbum generado por IA, llamado “hello world_”.

Según el profesor Hod Lipson, director del Laboratorio de Máquinas Creativas de Columbia, cuanto más interactúe el robot con humanos, mejor será su capacidad para imitar gestos faciales y sincronizar el habla de forma natural.

A pesar de los avances, los científicos reconocen que el movimiento labial aún no es perfecto, especialmente con sonidos complejos como la “B” o la “W”, y que el resto de la cara sigue careciendo de expresividad natural. Sin embargo, combinar esta sincronización con sistemas de IA conversacionales como ChatGPT o Gemini podría transformar la manera en que los robots se relacionan con las personas.

El desarrollo de este robot representa un hito en la búsqueda de interacciones más humanas entre personas y máquinas, aunque los expertos coinciden en que todavía falta recorrer camino para superar el llamado “valle inquietante”, el fenómeno por el cual las máquinas cercanas a lo humano resultan extrañas o incómodas para el observador.

