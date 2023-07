Tragedia en la India: Rocas mortales aplastan coches y cobran 2 vidas en la carretera

El estado de Nagaland, en India, se vio sacudido por un trágico incidente cuando enormes rocas se desprendieron de las colinas adyacentes y cayeron sobre una carretera, aplastando a tres coches en su camino.

Esta devastadora avalancha de piedras cobró la vida de al menos dos personas, dejando a otras tres gravemente heridas. El suceso ha generado conmoción en la comunidad local, y las autoridades se encuentran trabajando para evaluar los daños y proporcionar asistencia a los afectados.

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur’s Chumoukedima, Nagaland, earlier today

(Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN

— ANI (@ANI) July 4, 2023