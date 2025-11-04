Rocío Sánchez Azuara confirma robo en el Palacio de Hierro de la CDMX (Video)

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara confirmó que fue víctima de la delincuencia tras sufrir el robo de un bolso nuevo dentro del Palacio de Hierro, ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México (CDMX). La presentadora aclaró que el objeto sustraído no contenía pertenencias personales, pues aún no lo había utilizado.

El hecho se dio a conocer luego de que la propia Rocío Sánchez Azuara publicara un mensaje en redes sociales para desmentir versiones difundidas por algunos medios, en las que se aseguraba que la bolsa robada contenía documentos, tarjetas y objetos personales. La comunicadora explicó que la pieza acababa de ser adquirida y solo pretendía recogerla en la tienda departamental.

De acuerdo con su relato, la conductora acudió la semana pasada al Palacio de Hierro de Polanco, donde había apartado la bolsa en promoción a meses sin intereses. Mientras realizaba un trámite en el área de monedas, colocó el paquete sobre el mostrador y, al firmar un cupón, notó que el bolso había desaparecido.

Rocío Sánchez Azuara relató que, al percatarse del robo, solicitó el apoyo del personal de seguridad del establecimiento, quienes le informaron que debía presentar una denuncia ante la Fiscalía para poder acceder a los videos de las cámaras. Según la revisión posterior, una persona que se encontraba junto a ella tomó el artículo y abandonó discretamente el lugar.

La conductora acudió a la sede de la Fiscalía en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde levantó una denuncia formal. Posteriormente, presentó una copia del documento en la tienda como parte del procedimiento para continuar con la investigación y buscar una compensación por el robo.

La presentadora calificó como “obsoleto” el proceso para obtener una respuesta por parte del Palacio de Hierro, ya que, a su juicio, la tienda pudo haber actuado de inmediato al contar con evidencia en video. También señaló que, pese a hablar con varios gerentes y encargados de seguridad, no recibió una solución satisfactoria.

La comunicadora lamentó el incidente, al asegurar que nunca había tenido una experiencia similar en ese lugar. Aunque reconoció que el valor económico del bolso no era alto, expresó su molestia por la falta de apoyo institucional y de protocolos más eficaces para atender a las víctimas de la delincuencia.

Rocío Sánchez Azuara finalizó su mensaje recomendando a los clientes tomar precauciones al acudir a tiendas departamentales concurridas como el Palacio de Hierro de Polanco, y exhortó a las empresas a contar con seguros que respondan ante este tipo de incidentes dentro de sus instalaciones.