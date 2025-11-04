Rocío Sánchez Azuara sufre robo en exclusivo centro comercial de la CDMX

La reconocida conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara fue víctima de la delincuencia en un exclusivo centro comercial ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. A la presentadora le fue robada su bolsa de mano, en la cual llevaba objetos personales y artículos de valor, informaron fuentes cercanas al caso.

El incidente ocurrió mientras la comunicadora realizaba compras en una tienda de lujo dentro del complejo comercial. De acuerdo con la información difundida en redes sociales, los ladrones aprovecharon un momento de distracción para sustraer la bolsa sin que la víctima se percatara, lo que evitó que la situación escalara a un enfrentamiento directo.

Hasta el momento no se ha precisado si el robo a Rocío Sánchez Azuara ocurrió durante el fin de semana o en días previos, aunque la noticia fue confirmada este lunes por medios de espectáculos. La presentadora, de 62 años, se encontraba sola al momento del incidente, según los primeros reportes.

La noticia generó gran preocupación entre los seguidores de la conductora y de TV Azteca, medio televisivo, donde Rocío Sánchez Azuara es considerada una de las figuras más reconocidas por su trayectoria en programas de televisión de corte social y de entretenimiento.