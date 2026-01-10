Rockstar Games concentraría la apuesta comercial de GTA VI exclusivo para PS5

Grand Theft Auto VI apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más determinantes de la industria del videojuego y, aunque su llegada será multiplataforma, todo indica que PlayStation será el eje central de su estrategia comercial. Así lo sugieren declaraciones recientes de Jason Schreier, uno de los periodistas más influyentes y confiables del sector, quien asegura que el nuevo título de Rockstar Games se comportará, en la práctica, como una exclusiva de PS5.

La afirmación no implica que el juego ignore a Xbox Series X|S, sino que el peso del lanzamiento recaerá claramente en el ecosistema de Sony. De acuerdo con Schreier, la mayor parte de las ventas de GTA VI se concentrará en PlayStation 5, tanto en copias del juego como en consolas, lo que convierte al título en un poderoso impulsor de hardware en plena segunda mitad del ciclo generacional.

El análisis parte de una realidad de mercado difícil de ignorar: PlayStation mantiene una base instalada más amplia y una mayor presencia global frente a Xbox, un factor clave cuando se trata de un lanzamiento que aspira a romper récords históricos. Bajo esta lógica, Rockstar y su casa matriz, Take-Two Interactive, apostarían por la plataforma con mayor capacidad de absorción comercial desde el primer día.

La influencia de GTA VI también se extendería al calendario de lanzamientos de Sony. Schreier sostiene que la compañía japonesa es plenamente consciente del impacto del juego y, por ello, evitaría estrenar títulos propios de alto perfil en la misma ventana. En ese escenario, producciones esperadas como Marvel’s Wolverine habrían sido reubicadas estratégicamente para no competir con el coloso de Rockstar.

El peso específico de PlayStation en la campaña de promoción refuerza la idea de un acuerdo de marketing preferencial. Desde hace tiempo circulan versiones que apuntan a que Sony posee los derechos de marketing de GTA VI, lo que explicaría que la mayor parte de la publicidad, avances y eventos estén asociados a la marca PS5, aun cuando el juego no sea exclusivo.

A estas versiones se suma el rumor de un posible paquete especial que incluiría una consola PS5 Pro junto con una copia de Grand Theft Auto VI. De concretarse, esta estrategia replicaría fórmulas exitosas del pasado y colocaría al juego como el principal gancho comercial para una eventual actualización de hardware en el ecosistema PlayStation.

La incertidumbre, sin embargo, sigue girando en torno a la fecha de lanzamiento. Aunque el debut está previsto para el 19 de noviembre de 2026, el propio Schreier advierte que el desarrollo aún no está completamente cerrado y que persiste el riesgo de un nuevo retraso, una posibilidad que Rockstar no descartaría si la calidad final no cumple con sus estándares.

En paralelo, la posición de Xbox queda relegada a un papel secundario en términos estratégicos, aunque no irrelevante en ventas absolutas. El consenso es que GTA VI venderá millones de copias en consolas de Microsoft, pero sin convertirse en el motor principal de su ecosistema, una diferencia sutil pero significativa en la narrativa del lanzamiento.

Mientras Take-Two Interactive guarda silencio oficial, el panorama que se dibuja es claro: GTA VI no será exclusivo de PlayStation, pero su impacto, visibilidad y músculo comercial estarán profundamente ligados a PS5, consolidando una relación que podría marcar el rumbo de la industria en los próximos años.

