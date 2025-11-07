“Los despidieron por organizarse”: Presunto empleado de Rockstar Games sobre condiciones laborales

Un trabajador anónimo, cuya identidad fue verificada por el equipo de moderación del sitio web GTAForums, ha revelado detalles críticos sobre el ambiente laboral y las presuntas represalias en Rockstar Games.

El denunciante afirmó que más de treinta empleados, incluidos artistas, diseñadores, programadores y veteranos con trayectorias de más de quince años, fueron despedidos sin explicación detallada.

La fuente interna asevera que la compañía ejecutó una “maniobra antisindical” directa, afectando a más de 34 empleados repartidos entre las oficinas del Reino Unido y Canadá. Además, enfatizó en que todas las personas que perdieron su empleo pertenecían o estaban activamente involucradas en la organización del sindicato interno.

¿Cómo despidieron a los extrabajadores de Rockstar Games?

Según el relato, muchos compañeros fueron convocados a reuniones de recursos humanos que duraron apenas unos minutos, donde se les notificó inmediatamente su cese.

Rockstar Games justificó los despidos acusando a los trabajadores de “conducta inapropiada en un servidor de Discord,” a pesar de que la herramienta se utilizaba para coordinar acciones sindicales y debatir condiciones laborales.

¿Qué hará el sindicato IWGB ante el despido de empleados organizados?

La purga laboral de Rockstar Games incluyó a más de 34 empleados repartidos entre las oficinas del Reino Unido y Canadá. De manera particularmente sensible, entre los cesados se encuentran trabajadores que estaban haciendo uso de baja médica, licencia de paternidad o permisos de recuperación.

El sindicato IWGB, que representa al personal de Rockstar Games en el Reino Unido, está preparando acciones legales decisivas en respuesta a estos hechos. El objetivo es exigir la reincorporación de los afectados y realizar una denuncia pública contra estas prácticas empresariales.

El trabajador anónimo concluye con una advertencia severa sobre el futuro laboral en la compañía si no hay consecuencias. Finalizó con el mensaje de que si Rockstar Games logra imponerse con esta maniobra, seguirán tratando a los trabajadores con desprecio e impunidad.