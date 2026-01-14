Rockstar Games GTA VI Online tendría una ventaja jamás vista para PS5

El modo online de Grand Theft Auto VI empieza a revelar sus primeras características clave, no a través de un anuncio oficial, sino en el contexto de un juicio laboral en Reino Unido que ha colocado a Rockstar Games bajo el escrutinio público y judicial, abriendo una ventana inédita al desarrollo de uno de los videojuegos más esperados de la década.

La confirmación surge a partir de documentos presentados por la propia Rockstar como parte de su defensa legal, en los que se menciona que el multijugador de GTA 6 admitirá sesiones con hasta 32 jugadores simultáneos, una cifra que replica prácticamente el límite actual de GTA Online y que apunta a una continuidad técnica más que a una ruptura radical en su diseño online.

El litigio enfrenta a la compañía con un grupo de 34 ex empleados despedidos, quienes sostienen que su salida estuvo relacionada con un intento de sindicalización, mientras que Rockstar argumenta que los despidos se debieron a filtraciones de información confidencial del juego en un servidor privado de Discord, versión que hasta ahora ha sido respaldada por la justicia británica ante la falta de pruebas en sentido contrario.

El canal especializado People Make Games accedió a parte de la documentación confidencial del caso, revelando detalles técnicos que Rockstar no había hecho públicos, entre ellos la capacidad máxima de jugadores por sesión en el futuro modo online de GTA VI, una información sensible que normalmente se reservaría para campañas de marketing o presentaciones oficiales.

El dato indica que GTA 6 Online permitirá hasta 32 usuarios en una misma instancia, aunque aún no está claro si se replicará el modelo actual de GTA Online, que combina jugadores activos con espectadores, o si todos los participantes tendrán interacción directa dentro del mundo abierto desde el lanzamiento.

La cifra ha generado reacciones encontradas entre la comunidad, ya que una parte de los jugadores esperaba un salto más ambicioso en el número de usuarios simultáneos, aunque especialistas en desarrollo de videojuegos señalan que mantener la estabilidad técnica, el rendimiento y la coherencia de un mundo abierto a gran escala sigue siendo uno de los mayores retos del juego en línea.

Las referencias incluidas en el juicio también refuerzan la idea de que Rockstar es consciente de las limitaciones técnicas de las sesiones masivas, al punto de que uno de los empleados despedidos habría señalado internamente la dificultad de gestionar partidas con 32 jugadores, argumento utilizado por la empresa para demostrar el carácter confidencial de la información filtrada.

Aunque Rockstar no ha confirmado oficialmente más características del multijugador, la adquisición del equipo responsable de FiveM, plataforma clave del roleplay en GTA V, alimenta la expectativa de que GTA 6 Online contará con una fuerte orientación hacia experiencias de rol, una de las vertientes más exitosas y rentables del ecosistema actual.

Mientras tanto, el desarrollo de GTA 6 continúa con la mira puesta en su lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S en noviembre de 2026, aunque analistas de la industria no descartan un nuevo retraso, lo que mantiene a la comunidad atenta a cualquier filtración, documento judicial o señal indirecta que anticipe el futuro del universo online de Rockstar.

