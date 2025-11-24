Rodada convocada por creador de contenido termina en caos y jóvenes atropellados en CDMX

Una rodada convocada por el creador de contenido Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, concluyó en tragedia este domingo en la Ciudad de México. El evento, originalmente planeado como una convivencia para repartir gorras y recorrer la ciudad en motocicleta, degeneró en descontrol cuando miles de jóvenes se aglomeraron en los alrededores del Monumento a la Revolución, lo que acabó en que cinco personas fueran atropelladas.

De acuerdo con reportes oficiales, la convocatoria lanzada por el creador de contenido y el cantante urbano “El Bogueto” sobrepasó ampliamente las expectativas. Más de 2,000 seguidores respondieron al llamado, colapsando avenidas como Insurgentes Norte y México-Tenochtitlán.

Algunos motociclistas invadieron banquetas, mientras un automovilista de un vehículo negro atropelló a cinco personas de manera múltiple, lo que desató la ira entre los asistentes, quienes respondieron con agresiones hacia el conductor.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital confirmó que los cinco atropellados sufrieron lesiones leves; personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) los atendió por contusiones y raspones.

Las autoridades también detuvieron a tres personas que iban dentro del vehículo involucrado, un menor de 15 años, otro de 18 y uno de 21, quienes fueron llevados ante el Ministerio Público para determinar su responsabilidad legal.

Asimismo, en el operativo posterior, la policía capitalina aseguró 98 motocicletas por diversas infracciones de tránsito, como circular sin casco, llevar más de dos personas o invadir banquetas, evidenciando el carácter improvisado y poco regulado de la rodada.

Lee más: Accidente en Comondú deja al menos dos personas fallecidas

El caos también incluyó destrozos a puestos ambulantes y reclamos de los comerciantes locales ante la falta de orden y seguridad.

Lee más: Viernes marcado por múltiples accidentes en Baja California Sur

Ante la polémica, Shifu, creador de contenido de gran audiencia, ofreció una disculpa pública: reconoció que no previó una respuesta tan masiva y pidió a sus seguidores evitar la violencia. Este episodio abre un debate sobre la responsabilidad de influencers que convocan eventos multitudinarios sin contar con permisos adecuados ni logística para garantizar la seguridad de los asistentes, especialmente cuando se trata de una rodada que resulta en atropellados y riesgos reales para la integridad pública.