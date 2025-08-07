Realizarán “Rodada y Carrera por la Paz” este domingo en La Paz

En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (ISJ), llevará a cabo este domingo 10 de agosto la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones, un evento con enfoque nacional que busca construir entornos más sanos y libres de violencia para las juventudes.

La actividad forma parte de una estrategia coordinada con el Instituto Mexicano de la Juventud y tiene como objetivo principal fomentar la convivencia pacífica, reforzar el tejido social y prevenir el consumo de sustancias adictivas, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El punto de partida será el Kiosco del Malecón de La Paz a las 19:00 horas, donde se espera la participación de decenas de familias, jóvenes, adolescentes e incluso personas con discapacidad. El recorrido avanzará por la calle Manuel Márquez de León, regresará por Héroes del 47 y culminará nuevamente en el kiosco.

“Queremos que sea un evento para todas y todos. Pueden participar corriendo, en bicicleta, patines, patineta o caminando. Lo importante es convivir y enviar un mensaje claro contra las adicciones”, expresó Rodolfo Rieke Sánchez, auxiliar del departamento de Participación Juvenil del ISJ.

El funcionario estatal subrayó que el evento será 100 % inclusivo y libre de motorización: no se permitirá el uso de scooters ni patines eléctricos, con el fin de garantizar la seguridad y la accesibilidad para todas las personas participantes.

Además de ser una jornada deportiva y recreativa, la rodada busca reforzar el papel activo de las juventudes en temas de salud pública, prevención y participación comunitaria, alineándose con las directrices de una política social enfocada en el bienestar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.