VIDEO: Rodrigo Huescas festeja su cumpleaños con asistencia en la Champions

Rodrigo Huescas debutó en la UEFA Champions League justo el día de su cumpleaños número 22 y lo hizo como titular con el Copenhague. Su actuación fue protagónica, pues dió una asistencia que parecía sellar la victoria, pero un autogol en los últimos instantes decretó un amargo empate 2-2 contra el Bayer Leverkusen.

El defensa, que se ha consolidado en la lateral derecha del equipo danés, fue una amenaza constante por su banda durante todo el partido. Su participación ofensiva fue tan destacada que incluso estuvo a punto de marcar un gol, con un potente disparo cruzado que el arquero rival desvió con la pierna.

Un final de infarto en Copenhague

Aunque el Copenhague fue superior en el primer tiempo y se adelantó con un gol de Jordan Larsson, el Leverkusen logró reaccionar. La igualdad llegó con un espectacular tiro libre de Alejandro Grimaldo que se clavó en la escuadra.

Cuando el partido agonizaba, llegó el momento estelar del mexicano, Huescas envió un centro perfecto para que su compañero Robert rematara de cabeza y pusiera el 2-1, desatando la euforia en el estadio.

Sin embargo, la alegría fue efímera. Apenas unos minutos después, un remate de Claudio Echeverri fue desviado por el defensor Pantelis Hatzidiakos, convirtiéndose en un autogol que sentenció el dramático 2-2 final.

LEER MÁS: Esto costarán los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

¿Podrá Rodrigo Huescas trascender en un grupo tan desafiante?

Tras este amargo empate, el Copenhague y Rodrigo Huescas deberán pasar página rápidamente.

El camino en la Champions League no será nada fácil, ya que su calendario incluye enfrentamientos de alto calibre contra rivales como Qarabağ, Borussia Dortmund, Tottenham, Villarreal, Napoli y Barcelona.