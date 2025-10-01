VIDEO: Rodrigo Huescas sufre lesión en la Champions League

Las alarmas se han encendido para la Selección Mexicana tras la aparatosa lesión que sufrió Rodrigo Huescas durante el partido de la Champions League entre Qarabag y Copenhague.

El defensor mexicano, quien se ha consolidado como una figura clave para el equipo nacional, tuvo que salir del campo apenas a los 12 minutos del encuentro, lo que pone en serio riesgo su participación en los próximos compromisos internacionales.

La preocupación es máxima para el cuerpo técnico del Tri, encabezado por Javier Aguirre. Huescas no solo era un nombre seguro en la convocatoria para la Fecha FIFA de octubre, sino que se perfilaba como titular en alguno de los duelos contra Colombia y Ecuador, gracias a su excelente estado de forma.

¿Cómo se lesionó Rodrigo Huescas?

El desafortunado incidente ocurrió al inicio del partido, cuando Huescas intentaba salir con el balón controlado bajo la presión del jugador rival Leandro Andrade.

En la disputa por la pelota, Andrade alcanzó a hacer contacto con la rodilla derecha del mexicano, lo que provocó que cayera inmediatamente al césped.

Aunque la acción no se detuvo en un primer momento, sus compañeros se percataron de que podría ser una lesión fuerte y pidieron el ingreso de la asistencia médica.

Las expresiones de dolor de Huescas eran evidentes y, tras una breve revisión, el cuerpo médico determinó que no podía continuar en el juego, por lo que tuvo que ser sustituido.

¿Cómo afecta su lesión al Tri?

Este contratiempo llega en el peor momento para la carrera de Huescas con el combinado nacional.

Su consolidación en el once titular del Copenhague le había ganado un lugar de privilegio en la Selección, donde se esperaba que fuera una pieza fundamental para los partidos amistosos en Dallas y Guadalajara.

Ahora, su participación está en el aire, a la espera de un diagnóstico médico oficial que confirme la gravedad del problema en su rodilla.