¡Confirmado! ROG Xbox Ally llega en octubre; conoce todos los detalles

Microsoft y Asus oficializaron la fecha de lanzamiento para los esperados dispositivos portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X: el 16 de octubre. La anticipación rodeaba estos equipos, con rumores que sugerían su presentación durante la Gamescom, aunque dicha aparición no se concretó, pero la confirmación llegó rápidamente después.

Los nuevos equipos estarán disponibles en una impresionante cantidad de países. Su despliegue global incluirá importantes mercados en Europa, Asia, América del Norte y Oceanía. La lista de disponibilidad contiene naciones como Alemania, España, Estados Unidos, México, Japón, Australia y China (esta última solo para la Xbox Ally X), entre muchas otras.

A pesar del anuncio de la fecha de lanzamiento, la compañía indicó que las reservas no iniciarán por el momento. Además, no se ha dado a conocer el precio de los dispositivos, citando las “condiciones macroeconómicas” como la razón para esta decisión.

¿Qué juegos estarán para la ROG Xbox Ally?

Respecto a la biblioteca de juegos, no se ha revelado una lista completa de títulos que funcionarán perfectamente en los dispositivos portátiles. Esto se debe a que muchos desarrolladores aún realizan pruebas y optimizaciones para asegurar el rendimiento ideal.

Sin embargo, los usuarios identificarán fácilmente la compatibilidad gracias al “Programa de compatibilidad con dispositivos portátiles”.

Los juegos que forman parte de este programa exhibirán distintivos claros:

“Optimizado para dispositivos portátiles” : Esto significa que el juego contará con configuraciones de control preestablecidas, iconos precisos y una resolución de pantalla adecuada en modo de pantalla completa.

“Mayormente compatible” : Estos títulos podrían requerir pequeños ajustes de configuración dentro del juego para lograr una experiencia óptima.

¿Cuál será el futuro para la ROG Xbox Ally?

Este lanzamiento marca solo el inicio para la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X. Microsoft y Asus han prometido una evolución constante de los dispositivos.

En el futuro cercano, se esperan mejoras significativas, como sombreadores perfeccionados y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Además, incluir una mayor compatibilidad con accesorios adicionales, optimizaciones en la experiencia de acoplamiento, entre otras novedades