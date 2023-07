Roger Federer sorprende y sube al escenario de Coldplay

Roger Federer demostró que tiene otros talentos además de saber jugar tenis. El suizo sorprendió al subir al escenario durante un concierto de Coldplay en Zurich.

El extenista interpretó junto a la banda el éxito “Don’t Panic” y causó locura entre los asistentes.

El momento fue captado en un video donde se ve a Federer acompañar a Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey con un instrumento musical de percusión.

🎾🇨🇭 Roger Federer joining Coldplay for Don’t Panic on stage-C during the second night of #ColdplayZurich pic.twitter.com/dijr3wPmG7

— Coldplaying (@coldplaying) July 2, 2023