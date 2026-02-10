Romance laboral. México encabeza el ranking mundial

México se ha convertido en un referente global en romances laborales, con un porcentaje de trabajadores que afirma haber iniciado una relación afectiva con un colega que supera al de otras naciones, según estudios citados por medios nacionales e internacionales.

Datos recientes revelan que 43% de los trabajadores mexicanos admite haber tenido un romance en la oficina, una proporción que coloca al país en el primer lugar entre 11 naciones analizadas en un estudio conjunto de Ashley Madison y YouGov. Esta cifra supera a países como India (40%) y Suiza (36%), lo que, de acuerdo con analistas, refleja la intensa convivencia y socialización que caracteriza al entorno laboral mexicano.

Factores que impulsan los romances laborales en México

La prevalencia del romance laboral se vincula a varios factores estructurales y culturales. México registra una de las jornadas laborales más extensas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), promediando más de 2 mil 100 horas trabajadas al año por persona. Esta prolongada convivencia diaria en oficinas, juntas y espacios colectivos favorece la construcción de vínculos afectivos que trascienden lo profesional.

Además de la duración de la jornada, las mujeres mexicanas muestran mayor apertura al romance en el trabajo, con un 67% que reporta haber tenido una relación afectiva con un compañero, frente al 56% de los hombres encuestados.

Las relaciones afectivas entre colegas pueden tener efectos mixtos en el ambiente laboral: por un lado, pueden fortalecer la satisfacción personal y el sentido de pertenencia; por otro, pueden complicar dinámicas profesionales si no se manejan con transparencia. Tal es el caso de la posible percepción de favoritismos o conflictos de intereses que afectan la eficiencia de equipos de trabajo.

En México, no existe legislación laboral que penalice el romance entre empleados, siempre que se mantenga el profesionalismo. Sin embargo, recursos humanos y expertos recomiendan establecer límites claros, mantener la comunicación con la empresa y evitar relaciones de poder desigual para prevenir malentendidos o situaciones de acoso.

