Romero Herrera del PAN expresa condolencias y reconoce a rescatistas tras tragedia del Tren Interoceánico

La reacción de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional se sumó a la ola de pronunciamientos políticos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Nizanda, Oaxaca, un accidente que dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de lesionados. El líder del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, optó por un mensaje de condolencia y solidaridad enfocado en las víctimas y en la respuesta de emergencia desplegada en la zona.

Desde sus redes sociales, el dirigente panista manifestó su pesar por la tragedia y dirigió un mensaje directo a las familias que enfrentan la pérdida de seres queridos. El pronunciamiento se dio en un contexto de fuerte debate nacional sobre la seguridad del proyecto ferroviario y la actuación de las autoridades responsables de su operación.

El mensaje de Romero Herrera subrayó el acompañamiento moral a las personas afectadas, reconociendo el impacto humano del siniestro en una región estratégica para el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En su publicación, destacó el dolor y la angustia que atraviesan las familias tras el accidente ferroviario.

A diferencia de otros liderazgos políticos que han centrado sus declaraciones en la exigencia de responsabilidades, el presidente del PAN hizo énfasis en la labor de los equipos de emergencia que acudieron al lugar del descarrilamiento. Reconoció públicamente el trabajo de rescatistas, personal médico y cuerpos de auxilio que atendieron a los heridos en condiciones complejas.

El pronunciamiento se dio mientras continúan las investigaciones oficiales para esclarecer las causas del accidente, en el que se vieron involucradas dos locomotoras y varios vagones de pasajeros. Autoridades federales y estatales mantienen activos los protocolos de atención y seguimiento a las víctimas, así como las labores técnicas en la vía férrea.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ha generado un amplio debate político y social por tratarse de una obra emblemática del gobierno federal y un eje logístico clave para el sureste del país. Las reacciones han oscilado entre expresiones de solidaridad, exigencias de suspensión del servicio y llamados a una revisión profunda de la infraestructura ferroviaria.

En este escenario, el mensaje del PAN se posicionó como una postura institucional centrada en el aspecto humanitario del accidente, evitando en esta etapa inicial un señalamiento directo sobre las responsabilidades técnicas o administrativas del siniestro.

El líder opositor cerró su mensaje reiterando que sus pensamientos están con todas las personas afectadas, en un gesto que busca acompañar el duelo colectivo que dejó uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en la región del Istmo.

