Ropa y electrónicos: lo más buscado por los consumidores en el Buen Fin

El Buen Fin 2025 inició con una fuerte participación de consumidores en Los Cabos, impulsada por descuentos de entre el 30% y el 50% en tiendas de ropa, electrónica y línea blanca. Estos tres segmentos se posicionan como los más buscados por compradores que aprovechan las ofertas del Buen Fin, especialmente ante la cercanía de la temporada navideña.

Vicente Ruiz Piña, presidente de la CANACO Los Cabos, confirmó que la ropa y los productos electrónicos se mantienen como la principal tendencia de compra en esta edición del Buen Fin.

“Todo lo que es ropa tiene descuento. La parte más fuerte de compra es en blancos y electrónica. Todas las tiendas y cadenas grandes están dando ofertas arriba del 50%”, indicó, destacando el impacto de las promociones en el movimiento comercial.

Durante un recorrido por diferentes comercios de Cabo San Lucas, consumidores coincidieron en que las ofertas del Buen Fin han sido determinantes para adelantar compras de diciembre. Dulce, residente del municipio, aseguró que su prioridad es adquirir ropa con los descuentos actuales.

“Ropa, mucha ropa para Navidad. Aprovecho las ofertas y descuentos que están ahorita”, expresó.

Betsy, otra consumidora, también señaló que la ropa sigue siendo su principal objetivo durante el Buen Fin, especialmente prendas como vestidos y pantalones, que han presentado precios más bajos y promociones atractivas.



“Ropa en general, vestidos, pantalones. Sí hay muy buenas ofertas y precios accesibles”, comentó.

En esta edición del Buen Fin en Los Cabos, alrededor de 200 negocios participan con rebajas en ropa, electrónicos, línea blanca y otros artículos esenciales. Las autoridades comerciales estiman que la derrama económica estatal podría alcanzar los 10 mil millones de pesos, fortaleciendo el flujo económico en Baja California Sur y contribuyendo aproximadamente con el 5% del total nacional esperado durante la campaña.

Con tiendas repletas y consumidores en busca de los mejores descuentos del Buen Fin, Los Cabos se consolida como uno de los destinos con mayor actividad comercial durante este fin de semana de ofertas.