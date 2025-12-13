Rosa María Noguerón invita públicamente a Fátima Bosch a ‘La Casa de los Famosos México 2026’

En un movimiento que ha activado los rumores sobre la conformación del elenco de La Casa de los Famosos México 2026, la productora Rosa María Noguerón extendió una invitación pública a Fátima Bosch, la reciente coronada Miss Universo 2025, para que se una al reality que prepara su cuarta entrega en 2026.

Durante una transmisión dirigida al público y a través de los medios de comunicación, Noguerón expresó de forma directa su interés de contar con la presencia de Bosch dentro de la casa del reality, señalando que la modelo tiene “mucho que aportar” y que su participación podría ser un factor clave para la temporada. “Fátima, esta es una invitación formal para que estés en La Casa de los Famosos”, fueron algunas de las palabras dirigidas por la productora a la Miss Universo.

La propuesta ha generado debate entre los seguidores del programa de telerrealidad, quienes ya han comenzado a especular sobre la posibilidad de que Bosch acepte la invitación y se convierta en uno de los nombres más mediáticos del nuevo elenco. La estrategia de hacer la invitación de manera pública también ha alimentado la idea de que la producción busca un elenco más llamativo y con figuras que generen conversación desde antes del estreno.

Este interés se da en medio de una intensa época mediática alrededor de la imagen de Fátima Bosch, quien recientemente regresó a México tras su coronación en el certamen internacional, y ha estado en el centro de atención y controversias relacionadas con su reinado. Hasta el momento, la modelo no ha emitido una respuesta oficial sobre si aceptará la invitación para participar en el famoso reality show producido por TelevisaUnivision.

La Casa de los Famosos México se ha consolidado como uno de los formatos más populares de la televisión nacional, basado en convivencia de celebridades bajo un mismo techo y con transmisiones en diversos canales, lo que convierte cualquier posible fichaje en tema obligado de conversación entre audiencia y prensa.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO