Rosalía confirma su “Lux Tour 2026” en México

La española Rosalía anunció hoy que llevará su gira mundial “Lux Tour 2026” a México —con conciertos confirmados en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México— a lo largo de agosto de 2026, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Las fechas, recintos y mecanismos de preventa ya fueron publicados para quienes quieren asegurar su lugar con anticipación.

La artista entra en territorio mexicano con su nuevo álbum LUX, que representa una nueva etapa en su carrera, y promete una puesta en escena renovada, intensa y de alto nivel visual y sonoro.

Según los datos oficiales, los shows en México se llevarán a cabo en los siguientes recintos y fechas:

15 de agosto de 2026: Arena VFG, Guadalajara

19 de agosto de 2026: Arena Monterrey, Monterrey

24 y 26 de agosto de 2026: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Para la adquisición de boletos, la producción del tour estableció un esquema de preventa especial para fans, seguido por preventa bancaria y venta general.

Este anuncio confirma que México será una de las escalas clave del “Lux Tour 2026”, reafirmando la fuerte conexión de Rosalía con su público latinoamericano y anticipando una gira con expectación alta, tanto por la novedad del repertorio como por la experiencia audiovisual que promete la artista.

