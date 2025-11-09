Rosalía coloca 12 temas de “Lux” en el Top 50 global de Spotify

“Lux”, un fenómeno global en streaming

El éxito de Rosalía en Spotify refleja la enorme expectativa generada por “Lux”, su primer disco tras el multipremiado Motomami (2022).

Los temas más reproducidos incluyen “Euforia”, “Sombra”, “No me quites la luz” y “Latidos”, que acumulan millones de escuchas y encabezan listas en España, México y América Latina.

Además, el álbum debutó como número uno en tendencias musicales en más de 20 países. El impacto digital ha sido tal, que Spotify confirmó que Rosalía rompió su propio récord de oyentes únicos en un solo día.

Rosalía, entre las artistas más escuchadas del mundo

Con “Lux”, Rosalía reafirma su posición como una de las artistas más influyentes del panorama actual. Actualmente ocupa el puesto número 3 en el ranking mundial de Spotify, solo detrás de The Weeknd y Bad Bunny.

La artista catalana agradeció el apoyo de sus seguidores con un mensaje en redes:

“Este disco lo soñé y lo trabajé con el corazón. Gracias por hacerlo suyo.”

Reacciones y récords

Fanáticos y críticos coinciden en que el disco combina una propuesta más íntima con sonidos electrónicos y flamencos contemporáneos. En redes sociales, el hashtag #RosalíaLux se volvió tendencia global desde su estreno, con miles de usuarios compartiendo fragmentos de las letras y visuales del álbum.

Spotify, por su parte, destacó que la artista ha sido una de las pocas hispanohablantes en dominar el Top 50 global de manera simultánea con tantas canciones propias.