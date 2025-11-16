Rosalía rompe fronteras con LUX: un álbum en 13 idiomas que redefine su evolución sonora

La cantante catalana Rosalía vuelve a sorprender al mundo con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado LUX, una propuesta arriesgada e innovadora en la que interpreta canciones en 13 idiomas distintos, entre ellos español, inglés, francés, japonés, árabe y portugués. El disco, disponible desde el 7 de noviembre de 2025, marca un nuevo capítulo en la carrera de una artista que ha hecho de la experimentación su sello personal.

En esta producción, Rosalía combina sonidos sinfónicos, electrónicos y pop vanguardista, integrando influencias de distintas culturas musicales. La artista señaló que el proyecto busca “romper barreras y celebrar la diversidad lingüística como un puente de unión”.

“Cada idioma tiene su ritmo y su alma. Cantar en ellos me ha permitido conectar con emociones nuevas y con el público de una forma más universal”, explicó la intérprete.

El proceso creativo de LUX se extendió durante dos años y se desarrolló entre Barcelona, Los Ángeles, Tokio y Ciudad de México, con la participación de productores internacionales como Arca, James Blake y El Guincho. Rosalía confesó que el álbum fue concebido como un “mapa sonoro del mundo”, donde cada idioma representa una forma distinta de sentir y comunicar.

Entre los temas más destacados del disco se encuentran “Orbis”, cantada en latín; “Nami”, en japonés; y “Luz de Sal”, un regreso a sus raíces flamencas. Las letras abordan conceptos de identidad, espiritualidad y conexión humana, temas recurrentes en la evolución artística de la cantante.

“LUX no trata de mostrar que sé hablar muchos idiomas, sino de reconocer que todos compartimos las mismas emociones, aunque las expresemos de manera diferente”, afirmó Rosalía.

Críticos y seguidores ya catalogan LUX como el proyecto más ambicioso de la artista hasta la fecha, una fusión global de estilos y lenguas que la consolida como una de las voces más influyentes de la música contemporánea.

Rosalía planea acompañar el lanzamiento del álbum con una gira internacional en 2026, titulada “LUX World Tour”, con presentaciones confirmadas en Europa, América Latina y Asia. “La música puede unirnos más allá de cualquier frontera. Ese es el verdadero mensaje de LUX”, concluyó la artista.

