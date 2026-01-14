Rosalía se une al elenco de Euphoria: fecha de estreno y detalles de la temporada 3

La plataforma de streaming HBO Max puso fin a una espera de cuatro años tras lanzar el primer avance oficial de la tercera temporada de Euphoria.

El video, que rápidamente se volvió tendencia global, no solo confirmó que la serie regresará a las pantallas el próximo domingo 12 de abril, sino que reveló la sorpresiva incorporación de la estrella española, Rosalía, al elenco principal.

En el metraje de poco más de dos minutos, se observa que la narrativa dará un salto temporal significativo, alejándose de los pasillos de la preparatoria East Highland. La ganadora del Grammy, Rosalía, aparece en escenas que sugieren un rol de peso dentro de la nueva dinámica de los personajes, integrándose a un universo visualmente crudo donde la madurez y las consecuencias de las adicciones toman el centro del escenario.

El regreso de la producción de Sam Levinson promete una evolución hacia el drama adulto. Según lo visto en el adelanto, los personajes interpretados por Zendaya, Sydney Sweeney y Hunter Schafer enfrentan ahora la vida después de la graduación. Sin embargo, la presencia de Rosalía es la que ha captado la atención masiva de la audiencia hispanohablante, marcando un hito en su carrera artística.

Rosalía y el nuevo rumbo narrativo de Euphoria en 2026

La inclusión de Rosalía en el reparto no es solo un movimiento estético, sino una apuesta estratégica por parte de Warner Bros. Discovery para expandir el alcance de la serie. Las estadísticas de búsqueda tras el lanzamiento del tráiler muestran un aumento exponencial en el interés por Euphoria, especialmente tras confirmarse que la trama explorará temas de corrupción y redención en un entorno urbano mucho más hostil que el de las temporadas anteriores.

Dentro del contexto de la serie, el personaje de Rosalía parece estar vinculado a las nuevas alianzas que Rue Bennett debe formar para sobrevivir.

Finalmente, la producción confirmó que esta nueva etapa contará con ocho episodios que se estrenarán semanalmente. Con el fichaje de Rosalía, la serie se prepara para recuperar su posición como el drama más influyente de la televisión contemporánea, desafiando nuevamente las convenciones de la narrativa juvenil con una propuesta vanguardista y un elenco de talla internacional.

