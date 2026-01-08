Rosarito se alista para más de 50 horas sin agua por obras en el Acueducto Florido-Aguaje

La suspensión prolongada del suministro de agua ya comenzó a modificar la rutina de Playas de Rosarito, donde habitantes de distintas colonias se preparan para enfrentar un megacorte que se extenderá por más de 50 horas durante el fin de semana. La medida forma parte de los trabajos de rehabilitación en el Acueducto Florido-Aguaje, infraestructura clave para el abasto en la región.

Desde horas previas al inicio del corte, programado a partir de la medianoche de este jueves 8 de enero, familias del municipio han optado por almacenar agua en recipientes domésticos. La previsión responde a la experiencia de interrupciones anteriores, en las que el restablecimiento del servicio no fue inmediato y se prolongó de manera gradual.

El ambiente en la ciudad refleja cautela y organización comunitaria. Vecinos recorren tiendas y puntos de venta para adquirir garrafones y recipientes, conscientes de que el suministro no regresará sino hasta avanzado el fin de semana, lo que obliga a planificar cada uso del recurso.

Algunos residentes han calculado sus reservas con precisión. Para hogares pequeños, el objetivo es reunir alrededor de 20 litros por persona, suficientes para cubrir necesidades básicas como el aseo personal durante los días del corte, mientras que otras actividades domésticas quedarán sujetas a una administración estricta del agua disponible.

La suspensión del servicio también ha obligado a replantear hábitos cotidianos. Tareas como lavar trastes, cocinar o limpiar se han reducido al mínimo, priorizando el consumo humano y la higiene básica, en un ejercicio de racionamiento que se repite cada vez que se anuncian cortes de esta magnitud.

El recuerdo de interrupciones pasadas pesa en la toma de decisiones de los ciudadanos. La recuperación paulatina del suministro en eventos anteriores generó desajustes que hoy impulsan a muchos a anticiparse, moderar su consumo desde días antes y evitar escenarios de desabasto total.

Las autoridades han reiterado que los trabajos en el Acueducto Florido-Aguaje son indispensables para garantizar la operación y el abastecimiento a largo plazo en Rosarito y municipios vecinos. Sin embargo, en el corto plazo, el impacto directo recae en miles de hogares que deberán adaptarse a un fin de semana sin agua corriente.

El megacorte vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del sistema hídrico en la región y la dependencia de infraestructuras clave. Mientras avanzan las obras, los habitantes de Rosarito apuestan por la previsión y el uso responsable del agua para sortear la suspensión con las menores afectaciones posibles.

