Rosita: quién es la DJ sancionada por EE.UU. y México por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua

La venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida artísticamente como “Rosita”, fue señalada oficialmente por el U.S. Department of the Treasury (OFAC) y las autoridades de México por su presunta colaboración con la organización criminal Tren de Aragua. Entre las acusaciones figura que brindó “apoyo material” al grupo, facilitando incluso la fuga de su líder en 2012, lo que desató una ofensiva internacional para bloquear sus bienes y sancionar sus actividades.

Jimena Romina Araya Navarro nació en 1983 en Maracay, Venezuela. Su salto a la fama llegó cuando interpretó el personaje “Rosita” en programas humorísticos de la cadena Venevisión; gracias a ese papel, ganó popularidad en el mundo del espectáculo nacional. Con el tiempo derivó en carrera como modelo, actriz e influencer, acumulando más de 3.5 millones de seguidores en Instagram.

Tras declinar su participación en televisión, Rosita adoptó el rol de DJ, realizando presentaciones en discotecas de Colombia, y según las autoridades, parte de los ingresos generados en esos eventos habrían sido desviados para financiar al Tren de Aragua. Entre los recintos mencionados figura un club en Bogotá vinculado a su exmánager.

Lee más: Hacienda y el Departamento del Tesoro coordinan ofensiva contra Tren de Aragua

Las sanciones de EE.UU. se sumaron a medidas adoptadas en México, donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas y rastreó transacciones en busca de redes financieras asociadas a Rosita. La investigación apunta a que ella formaría parte de una red internacional de apoyo al Tren de Aragua, que incluye empresas fachada en Venezuela, Colombia y México.

Hasta ahora, los intentos de medios internacionales por lograr una respuesta directa de Rosita han sido infructuosos. Sus allegados niegan los vínculos con la organización criminal, y su madre calificó las acusaciones como una campaña de descrédito contra la cantante e influencer.