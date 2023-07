Rotten Tomatoes aplaude a Barbie y Oppenheimer con una alta calificación

A tan solo unos días de que se estrenen los filmes Barbie y Oppenheimer, el sitio de reseñas Rotten Tomatoes les brindó excelentes calificaciones, ambos superan el 90%, esto gracias a las buenas criticas de los especialistas.

Para el largometraje de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, el tomatómetro reveló que cuenta con una calificación del 96%, resultado que se obtuvo de 69 revisiones.

The first reviews are in for #Oppenheimer – currently it’s Fresh at 96% on the Tomatometer, with 69 reviews: https://t.co/dH774oI5RK pic.twitter.com/rKl2OBmCIC

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 19, 2023