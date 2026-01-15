Royal Caribbean admite afectaciones ambientales por Perfect Day Mahahual

Royal Caribbean reconoció que el megaproyecto Perfect Day Mahahual generará un impacto negativo significativo en el entorno inmediato donde planea desarrollarse, al tratarse de una zona ambientalmente sensible en el litoral sur de Quintana Roo, de acuerdo con su propia Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante autoridades federales.

El documento oficial admite que en los terrenos con influencia directa del proyecto habitan al menos 15 especies en alguna categoría de riesgo, entre ellas el ocelote, el tigrillo y la tortuga blanca, catalogadas en peligro de extinción, lo que coloca al desarrollo turístico bajo un escrutinio ambiental más riguroso.

La evaluación ambiental detalla que estas especies utilizan el área como espacio funcional para refugio, alimentación y desplazamiento, por lo que la transformación del entorno implicará una alteración directa de sus dinámicas, aunque la empresa sostiene que no habrá una pérdida total del hábitat ni afectación a los núcleos reproductivos.

Pese a este reconocimiento, la naviera argumenta que los impactos pueden ser mitigados mediante un paquete de al menos cinco medidas específicas, que incluyen la reubicación y manejo de fauna bajo supervisión especializada, con técnicas orientadas a reducir el estrés y preservar la integridad física de los ejemplares.

El proyecto contempla una huella total de 82.58 hectáreas, de las cuales alrededor de 30 serían intervenidas directamente, incluyendo el cambio de uso de suelo en 16 hectáreas de vegetación forestal, un punto que ha generado preocupación entre ambientalistas y habitantes de la región.

Como parte de los compromisos ambientales, Royal Caribbean plantea conservar y restaurar 45 hectáreas de manglar, además de dos hectáreas de cuerpos de agua asociados a humedales, bajo un esquema de manejo ambiental que busca compensar parcialmente la transformación del paisaje costero.

La MIA también advierte que el polígono del proyecto se ubica en una zona con alto riesgo de ciclones e inundaciones, además de presentar una degradación severa de los suelos derivada de procesos de urbanización, aunque la empresa sostiene que su intervención será más ordenada que el crecimiento irregular que actualmente enfrenta Mahahual.

En el plano social, representantes empresariales locales han señalado que el desarrollo turístico podría agravar carencias históricas si no se acompaña de inversión pública, particularmente en servicios básicos como alumbrado, calles, recolección de basura y atención médica, ante el previsible aumento de población flotante.

El reconocimiento del impacto ambiental por parte de la propia empresa coloca al proyecto Perfect Day Mahahual en el centro de un debate que enfrenta expectativas económicas y turísticas con la preservación de uno de los ecosistemas más frágiles del Caribe mexicano.

