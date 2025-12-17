Royal Caribbean confirma que su club de playa en Cozumel será de acceso abierto

La naviera Royal Caribbean confirmó que el nuevo club de playa en Cozumel no será exclusivo para pasajeros de cruceros, por lo que el acceso no estará restringido únicamente a sus huéspedes y podrá ser disfrutado por visitantes y público en general.

El proyecto, denominado Royal Beach Club Cozumel, forma parte de la estrategia de expansión de la compañía para ofrecer experiencias turísticas en tierra, complementarias a los recorridos marítimos. El club contará con áreas recreativas, restaurantes, bares, piscinas y diversas actividades acuáticas.

Autoridades y representantes del sector turístico destacaron que este espacio busca integrarse a la dinámica de la isla, permitiendo la convivencia entre cruceristas, turistas independientes y residentes, sin limitar el acceso a un solo segmento de visitantes.

Leer más: Accidente de autobús en Nuevo León deja ocho muertos hasta el momento

La confirmación se da en un contexto de cifras históricas de arribos de cruceros a Cozumel, uno de los puertos más importantes del Caribe mexicano, lo que ha impulsado inversiones en infraestructura turística y nuevos desarrollos orientados a mejorar la experiencia del visitante.

Representantes de Royal Caribbean señalaron que el club operará bajo un esquema de uso diurno, en coordinación con autoridades locales, con el objetivo de generar beneficios económicos y turísticos para la comunidad.