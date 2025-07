VIDEO: Ruben Neves y Joao Cancelo lloran por Diogo Jota en el Mundial de Clubes

En el marco de los Cuartos de Final del Mundial de Clubes 2025, la FIFA realizó un homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron recientemente en un accidente vehicular en España. El acto incluyó un minuto de silencio previo al partido entre Fluminense y Al Hilal, donde dos futbolistas portugueses, Ruben Neves y Joao Cancelo, fueron captados visiblemente afectados.

Ambos jugadores militan actualmente en el Al Hilal y compartieron equipo con Diogo Jota durante la reciente participación de Portugal en la UEFA Nations League, torneo que ganaron hace poco más de un mes. Neves también coincidió con Jota en el Wolverhampton, en la Premier League.

Durante el minuto de silencio, las cámaras del estadio Camping World enfocaron a Neves y Cancelo con lágrimas en los ojos. Un día antes, ambos futbolistas ya habían compartido mensajes de despedida en sus redes sociales.

El homenaje se extendió a todos los partidos de la ronda, por decisión de la FIFA. Jugadores como Pedro Neto (Chelsea) y Raúl Jiménez (Fulham), quienes también compartieron vestidor con Jota, manifestaron su pesar públicamente.

In remembrance of Diogo Jota and André Silva, a minute of silence was observed. 🤍 pic.twitter.com/yYqKQWMur4

— DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025