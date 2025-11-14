Luis Rubiales es atacado con huevos durante la presentación de su libro

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, vivió un momento de alta tensión durante la presentación en Madrid de su libro Matar a Rubiales, cuando un hombre irrumpió en el acto y le lanzó varios huevos mientras gritaba “¡sinvergüenza!”.

El agresor fue detenido poco después por la policía y las investigaciones preliminares identificaron al atacante como el propio tío de Rubiales, según medios españoles.

En sus declaraciones tras el incidente, Rubiales aseguró que, al ver la figura del agresor irrumpir y lanzarle huevos en un auditorio con niños y una mujer embarazada, pensó incluso que podría tratarse de un arma, lo cual intensificó su reacción.

La obra de Rubiales, que pretende reivindicar su versión de los hechos que precipitaron su renuncia al frente de la federación, incluyendo el polémico episodio del beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso, se vio ensombrecida por este altercado. En su libro, Rubiales argumenta haber sido víctima de una campaña mediática y política en su contra.

Durante la presentación, el lanzamiento de huevos, el público se dividió entre la sorpresa y el intento de contener al agresor, mientras Rubiales, visiblemente alterado, quería intervenir por su cuenta hasta que fue frenado por asistentes.

El incidente resalta la magnitud del rechazo que persiste contra Rubiales en ciertos sectores del fútbol español y del público general. No sólo está asociado al escándalo que lo llevó a dimitir, sino que estos nuevos hechos demuestran que su figura sigue generando reacciones viscerales. Esta escena actúa como reflejo de la polarización que aún rodea su legado.

Para Rubiales, el episodio tendrá un coste simbólico: lo que intentaba ser un regreso público a la narrativa de su versión, termina convertido nuevamente en noticia por otro incidente externo a su control. De esta forma, la presentación del libro terminó por reforzar el debate sobre su permanencia en la esfera pública del fútbol y la cultura española.