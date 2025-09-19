Macron presentará pruebas médicas y fotos para callar rumores de que Brigitte es trans

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, presentarán pruebas científicas y fotografías para demostrar que ella es mujer, en el marco de la demanda por difamación que entablaron contra la influencer estadounidense Candace Owens. La información fue confirmada por el abogado de la pareja, Tom Clare.

La querella apunta a frenar la difusión de rumores que circulan en internet desde 2017 y que sostienen que Brigitte Macron es transgénero. Según Clare, también se presentarán testimonios de expertos de carácter científico para desmentir las declaraciones de Owens, quien tiene millones de seguidores.

Además de la evidencia científica, se mostrarán fotos de Brigitte Macron embarazada y con sus hijos, algo que la pareja aceptó a pesar de lo que califican como un proceso doloroso.

“Queremos poner fin a estas mentiras de una vez por todas”, señaló el abogado.

Rumor que se repite desde 2017

Esta desinformación ha prosperado especialmente en redes sociales de Estados Unidos. En enero de 2025, Owens publicó la serie de videos “Convertirse en Brigitte”, reavivando el tema. En Francia, dos mujeres que propagaron esta teoría fueron condenadas en 2024, aunque posteriormente absueltas en apelación.

El caso, que combina temas de política, género y desinformación en internet, busca sentar un precedente en el combate a noticias falsas que afectan a figuras públicas y sus familias. El equipo legal de Macron asegura estar listo para una defensa exhaustiva en los tribunales.

Con información de la Agence France-Presse.

