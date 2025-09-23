Anuncian carrera “Run 4 Paws” en La Paz; recaudación apoyará jornadas de esterilización animal

El próximo 12 de octubre, el malecón de La Paz será escenario de la carrera con causa “Run 4 Paws”, evento impulsado por el XVIII Ayuntamiento de La Paz para fomentar la activación física y la convivencia familiar, mientras recauda fondos destinados a jornadas gratuitas de esterilización de perros y gatos.

Carrera con causa a favor del bienestar animal

El anuncio se realizó en una reunión de coordinación encabezada por la quinta regidora, Karla Ramírez, quien explicó que lo recaudado con las inscripciones será canalizado al Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC), para la compra de insumos que permitan ampliar los servicios de control de la población animal en el municipio.

“Con esta actividad no solo buscamos promover la activación física y la convivencia familiar, sino también recaudar recursos que contribuyan al control de la población animal en nuestro municipio”, destacó la regidora.

En la mesa de trabajo participaron representantes de distintas dependencias municipales como Seguridad Pública, Juventud, Deporte, Comercio, Protección Civil, DIF y CEMAC, quienes acordaron lineamientos de operación que incluyen:

Cierre parcial de vialidades.

Operativos de seguridad vial.

Módulos de registro y atención al ciudadano.

Estrategias de difusión y participación comunitaria.

Asimismo, se informó que en los próximos días se publicará la convocatoria oficial, donde se detallarán las categorías, requisitos e inscripciones para quienes deseen participar en esta carrera con causa.