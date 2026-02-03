Rusia bombardea Ucrania previo a cumbre en Abu Dabi: Dejan sin energía a más de mil edificios

Las fuerzas de la Federación Rusa lanzaron ataques contra infraestructuras críticas en Ucrania. Por esta razón, más de mil edificios perdieron la energía eléctrica y la calefacción. El impacto es grave debido a que las bajas temperaturas invernales aún afectan a la región.

Según las autoridades ucranianas, los misiles cayeron sobre áreas residenciales. Por lo tanto, los daños en los servicios públicos afectan directamente a la población civil. Además, los cortes de luz son generalizados en las zonas urbanas golpeadas.

Tensión antes de la paz

Este ataque ocurre en un momento muy delicado. Durante el próximo viernes, representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia se reunirán en Abu Dabi. En ese encuentro, los emisarios buscarán una ruta para terminar con la guerra iniciada en 2022.

Sin embargo, el gobierno de Ucrania condenó la reciente ofensiva. Los funcionarios señalaron que estos actos complican los planes diplomáticos. También mencionaron que la situación humanitaria en las zonas de guerra ahora es peor.

Trabajos de reparación

Por otro lado, los equipos técnicos ya trabajan para devolver la luz a los hogares. No obstante, el proceso tardará varios días por la magnitud de los destrozos. Por el momento, nadie sabe si estos ataques cambiarán la agenda en los Emiratos Árabes Unidos. Los temas principales de la cumbre siguen siendo el cese de fuego y los límites territoriales.

