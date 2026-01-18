Rusia lanza ataque masivo con misiles contra Ucrania: dos muertos y 200 mil hogares sin luz

Este domingo 18 de enero de 2026, Rusia ejecutó uno de los ataques aéreos más intensos de los últimos meses contra el sistema energético de Ucrania. La ofensiva, que combinó el uso de misiles de crucero y drones, dejó a más de 200 mil hogares sin electricidad en la región de Mykolaiv, al sur del país.

El presidente Volodímir Zelenski confirmó que este ataque masivo se cobró la vida de dos personas y dejó a seis más heridas. El mandatario detalló que el objetivo principal de los misiles rusos fueron las subestaciones eléctricas y las centrales térmicas, buscando inhabilitar la calefacción y el agua potable en pleno invierno.

Datos clave de la ofensiva:

Armamento utilizado: Se reportó el lanzamiento de misiles balísticos y drones suicidas contra nodos de alta tensión.

Saldo humano: Dos mujeres fallecidas tras el impacto de un misil en una zona residencial de Mykolaiv.

Daños a la infraestructura: Además del apagón masivo, el servicio ferroviario y las estaciones de bombeo de agua quedaron fuera de servicio.

Zelenski calificó la acción como un ataque directo a la infraestructura civil y reiteró que la defensa antiaérea logró interceptar gran parte de los proyectiles, pero la magnitud del bombardeo superó la capacidad de respuesta en ciertos puntos estratégicos.

Técnicos de la empresa estatal Ukrenergo trabajan bajo condiciones de seguridad crítica para restablecer la energía, mientras se han activado cortes preventivos en otras regiones para evitar un colapso total de la red nacional ucraniana.

