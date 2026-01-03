Rusia respalda a Venezuela, condena a EE.UU. y exige frenar la escalada militar

La postura de Rusia introdujo un nuevo actor de peso en la crisis venezolana al condenar lo que calificó como un “acto de agresión armada” por parte de Estados Unidos, una declaración que refuerza la dimensión geopolítica del conflicto y endurece el pulso diplomático entre potencias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso rechazó de manera explícita cualquier argumento que busque justificar el uso de la fuerza, al considerar “insostenible” toda excusa presentada para avalar acciones militares contra Venezuela, en un mensaje que apunta directamente a Washington.

Moscú expresó su respaldo al gobierno venezolano al reafirmar su solidaridad con el pueblo de ese país y su apoyo a la línea política del liderazgo bolivariano, enfocada —según la Cancillería rusa— en la defensa de los intereses nacionales y de la soberanía frente a presiones externas.

El pronunciamiento ruso subrayó que América Latina debe preservarse como una “zona de paz”, una referencia directa al riesgo de que el conflicto escale más allá de las fronteras venezolanas y altere el equilibrio regional en un contexto ya marcado por tensiones militares y políticas.

El llamado central de Rusia se concentró en evitar una escalada mayor, al insistir en que la única salida viable pasa por el diálogo y no por la intervención armada, una posición que contrasta con los anuncios, acusaciones y celebraciones públicas que han surgido desde distintos gobiernos.

La Cancillería rusa enfatizó que Venezuela debe conservar el derecho a determinar su propio destino sin interferencias externas, particularmente de carácter militar, una formulación que refuerza el discurso de soberanía y autodeterminación frente a acciones unilaterales.

En el plano operativo, Moscú informó que su embajada en Caracas continúa funcionando con normalidad y que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos rusos afectados, una señal de vigilancia diplomática activa ante la volatilidad del escenario.

El posicionamiento ruso se suma a una cadena de reacciones internacionales que han ido delineando bloques políticos claramente diferenciados, mientras persiste la falta de pronunciamientos formales de organismos multilaterales capaces de encauzar la crisis.

Con este respaldo explícito, Rusia consolida su papel como aliado estratégico de Venezuela y eleva el conflicto a una dimensión global, donde el desenlace ya no depende solo de Caracas y Washington, sino del equilibrio entre potencias y de la capacidad del sistema internacional para contener la confrontación.

