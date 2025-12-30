Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin con drones; Zelenski lo desmiente

El Gobierno ruso amenazó con poner fin a las conversaciones de paz con Ucrania tras acusar a las autoridades de Kiev de haber cometido un supuesto ataque contra una residencia secundaria de Vladímir Putin después de que se reuniesen este domingo los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.

En respuesta, Zelenski emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que califica la acusación del ataque a la residencia de Putin de “completamente falsa”. “Esta es una excusa para continuar los ataques contra Ucrania, en particular contra Kiev, y también para negarse a tomar las decisiones necesarias para poner fin a la guerra”, señaló.

El supuesto ataque y de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el ataque con 91 drones fue desactivado por sistemas de defensa aérea sin causar víctimas ni daños importantes. Lavrov describió la acción como un “ataque terrorista” por parte de Ucrania y advirtió que Moscú revisará su postura en las negociaciones con Estados Unidos y otros mediadores para una resolución al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La comunidad internacional sigue dividida: mientras algunos gobiernos han expresado respaldo a Rusia por la supuesta agresión, otros piden prudencia y exigen evidencia independiente de cualquier ataque a objetivos de alto perfil como la residencia de Putin.

