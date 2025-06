George Russell gana el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

El piloto británico George Russell (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 tras salir desde la pole position, y firmó así su primera victoria de la temporada en la décima prueba de las 24 del campeonato mundial.

El vigente tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli, compañero de Russell en la escudería Mercedes, completaron el podio.

GEORGE RUSSELL WINS IN CANADA! 👏🏆

A controlled victory for the Mercedes driver who withstands the pressure from Max Verstappen behind 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Gc5y2lvag3

— Formula 1 (@F1) June 15, 2025