Presentan la nueva Ruta Cultural Histórica en Cabo San Lucas

El Ayuntamiento de Los Cabos presentó la nueva Ruta Cultural Histórica , una propuesta que busca fortalecer la identidad local y ampliar la oferta turística de Cabo San Lucas. La Dirección Municipal de Turismo explicó que la Ruta Cultural Histórica forma parte del proyecto integral de promoción que impulsa la Coordinación de Promoción Turística.

La coordinadora de Promoción Turística Municipal, Gilda Badillo , destacó que esta iniciativa se suma a recorridos temáticos creados para diversificar la experiencia de visitantes y residentes. “Con la Ruta Cultural Histórica queremos que la gente recorra el centro con confianza, conozca nuestras raíces y se lleve una experiencia auténtica basada en historia, leyendas y tradiciones”, señaló.

La auxiliar administrativa de Turismo, Core Montalvo , agregó que el proyecto se presentó ante autoridades y comunidad para fortalecer el orgullo local. “Nuestro objetivo es seguir impulsando actividades que mantengan viva la identidad cultural de Cabo San Lucas”, afirmó.

En el evento participaron integrantes de la Mesa de Seguridad, quienes reiteraron su compromiso de mantener un turismo responsable y seguro. Además, se abordaron temas de inclusión y equidad, resaltando la importancia del respeto y la igualdad hacia las mujeres, valores que promueve el Gobierno de Los Cabos.

También se anunció la instalación de un nuevo módulo de información para cruceristas, que funcionará como punto de orientación confiable para quienes arriban diariamente al puerto.

Con esta acción, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la promoción cultural, la preservación del patrimonio y la creación de experiencias que fortalecen la imagen del destino a nivel nacional e internacional.