Ruta del Desierto renueva su flota con ocho camiones Volvo 2025

La Ruta del Desierto reforzó su servicio de transporte público en Los Cabos con la incorporación de ocho nuevas unidades Volvo modelo 2025, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, reducir los tiempos de espera y avanzar en materia de accesibilidad y cuidado ambiental.

Las nuevas unidades llegaron directamente de fábrica y cuentan con tecnología de última generación. De acuerdo con el director de Ruta del Desierto, Diego Sánchez Ortiz, los camiones están equipados con sistemas avanzados de limpieza de aire y utilizan un aditivo especial que permite disminuir las emisiones contaminantes, reduciendo su impacto en la salud de la población.

“Son ocho camiones nuevos Volvo 2025, llegan directamente de fábrica a Los Cabos. Son unidades que cuentan con la más alta tecnología de transporte que puede ofrecer Volvo, una marca sueca, con sistemas de limpieza de aire y un aditivo especial que ayuda a que las emisiones contaminantes sean menos perjudiciales para la salud”, explicó.

Unidades accesibles e incluyentes

Otro de los aspectos destacados de las nuevas unidades es la accesibilidad en el transporte público. Todos los camiones cuentan con entrada baja, así como con espacios y accesos para personas con discapacidad y usuarios de sillas de ruedas, lo que permite ofrecer un transporte incluyente.

“Todas las unidades cuentan con acceso y espacio destinado para personas con discapacidad. En total contamos con 49 unidades de transporte, lo que nos permitirá mejorar los tiempos de servicio”, señaló Sánchez Ortiz.

El director de Ruta del Desierto subrayó que la renovación de la flota forma parte de un proceso de modernización del transporte público en Los Cabos. Actualmente, la empresa opera con 49 unidades activas, las cuales brindan servicio diario a la ciudadanía en Baja California Sur.

