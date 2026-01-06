Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 6 de Enero, 2026
HomeLos CabosRuta del Desierto renueva su flota con ocho camiones Volvo 2025
Los Cabos

Ruta del Desierto renueva su flota con ocho camiones Volvo 2025

La Ruta del Desierto suma nuevos camiones en Los Cabos, con tecnología de puente y accesibilidad, para mejorar tiempos y calidad del transporte.
6 enero, 2026
0
29
Nuevas Unidades Ruta del Desierto

Foto: Ruta del Desierto

La Ruta del Desierto reforzó su servicio de transporte público en Los Cabos con la incorporación de ocho nuevas unidades Volvo modelo 2025, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, reducir los tiempos de espera y avanzar en materia de accesibilidad y cuidado ambiental.

Las nuevas unidades llegaron directamente de fábrica y cuentan con tecnología de última generación. De acuerdo con el director de Ruta del Desierto, Diego Sánchez Ortiz, los camiones están equipados con sistemas avanzados de limpieza de aire y utilizan un aditivo especial que permite disminuir las emisiones contaminantes, reduciendo su impacto en la salud de la población.

“Son ocho camiones nuevos Volvo 2025, llegan directamente de fábrica a Los Cabos. Son unidades que cuentan con la más alta tecnología de transporte que puede ofrecer Volvo, una marca sueca, con sistemas de limpieza de aire y un aditivo especial que ayuda a que las emisiones contaminantes sean menos perjudiciales para la salud”, explicó.

LEE MÁS: Glorieta Fonatur reinicia trabajos del paso a desnivel tras vacaciones

Unidades accesibles e incluyentes

Otro de los aspectos destacados de las nuevas unidades es la accesibilidad en el transporte público. Todos los camiones cuentan con entrada baja, así como con espacios y accesos para personas con discapacidad y usuarios de sillas de ruedas, lo que permite ofrecer un transporte incluyente.

“Todas las unidades cuentan con acceso y espacio destinado para personas con discapacidad. En total contamos con 49 unidades de transporte, lo que nos permitirá mejorar los tiempos de servicio”, señaló Sánchez Ortiz.

El director de Ruta del Desierto subrayó que la renovación de la flota forma parte de un proceso de modernización del transporte público en Los Cabos. Actualmente, la empresa opera con 49 unidades activas, las cuales brindan servicio diario a la ciudadanía en Baja California Sur.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Etiquetasnuevos camionesRuta del Desierto
Articulo anterior

Pop Mart apuesta por México y diversifica su producción global ante el ...

Siguiente articulo

Sector farmacéutico asegura abastecimiento total de medicamentos en Venezuela a nivel nacional