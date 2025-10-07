Ruta del Desierto suspende servicio por huracán Priscilla en Los Cabos

La empresa de transporte público Ruta del Desierto anunció la suspensión temporal de su servicio debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por el huracán Priscilla, que actualmente afecta al municipio de Los Cabos con lluvias intensas y fuertes vientos.

La decisión fue tomada con el objetivo de preservar la seguridad tanto de los usuarios como de los operadores, ante la imposibilidad de garantizar un tránsito seguro en las vialidades que conforman su ruta.

En su comunicado, la empresa exhortó a la población a:

Mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil , así como de autoridades estatales y municipales.

Evitar transitar por zonas afectadas, especialmente arroyos, calles inundadas o tramos con daños visibles.

No compartir información no verificada, con el fin de evitar rumores que puedan generar desinformación o alarma.

Ruta del Desierto informó que mantendrá comunicación constante con sus usuarios y dará a conocer oportunamente el momento en que las condiciones permitan reanudar el servicio de forma segura.

La empresa agradeció la comprensión, solidaridad y paciencia de la comunidad ante esta medida preventiva.