Autoridades analizan ampliar rutas nocturnas de transporte para estudiantes en Los Cabos

La necesidad de extender los horarios del transporte público en Los Cabos ha comenzado a recibir atención por parte de las autoridades locales. La regidora del Cabildo, Valerie Olmos Donají, informó que ya se están llevando a cabo reuniones con instituciones educativas y concesionarios del transporte para establecer rutas nocturnas que beneficien especialmente a estudiantes de turnos vespertinos.

De acuerdo con la regidora, se han realizado encuentros con instituciones como el CONALEP de San José del Cabo, donde también participaron representantes del transporte público. En estas mesas de trabajo se han logrado acuerdos para que algunas rutas extiendan su horario de servicio.

“Hemos tenido reuniones en las que abordamos temas relacionados con la ampliación de horarios y rutas. Estamos trabajando principalmente para garantizar el transporte en zonas clave como universidades y bachilleratos, donde los estudiantes salen tarde. En CONALEP ya se lograron acuerdos para que las rutas pasen más tarde”, explicó Olmos Donají.

Asimismo, señaló que se está analizando la situación de otras instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), con el objetivo de implementar rutas seguras para quienes asisten a clases por la noche y necesitan regresar a casa en transporte público.

Por su parte, gremios del transporte han manifestado su disposición para colaborar en la creación de nuevas rutas nocturnas. Sin embargo, han subrayado la importancia de contar con condiciones de seguridad tanto para los operadores como para las unidades, que en ocasiones han sido víctimas de vandalismo o robos.