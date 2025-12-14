Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 14 de Diciembre, 2025
Rutas de transporte público #6 y #8 suspenden ascenso y descenso de pasajeros

San José del Cabo implementa cambios en las rutas de transporte público #6 y #8 para mejorar la vialidad y la seguridad peatonal en la zona.
Luis Castrejón
14 diciembre, 2025
Foto: Tribuna de México

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal informó a la ciudadanía y usuarios del transporte público sobre ajustes en las rutas #6 y #8, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y la seguridad peatonal en zonas estratégicas de San José del Cabo.

A partir del pasado viernes 12 de diciembre, las rutas #6 y #8 no realizarán ascenso ni descenso de pasajeros en el tramo comprendido entre la calle Valerio González (frente a Walmart), Boulevard Antonio Mijares y la Zona Hotelera hasta La Comer.

Aunque el servicio continuará circulando por esta área, se recomienda a los usuarios utilizar las paradas y rutas alternativas disponibles en la zona para garantizar un traslado seguro y eficiente.

Este ajuste forma parte de las acciones municipales para optimizar la movilidad urbana y proteger a peatones y conductores en una de las áreas con mayor tránsito de Los Cabos.

Recomendación a la ciudadanía: Estar atentos a las señales y avisos en las unidades de transporte público, y planificar sus traslados considerando estos cambios temporales en las rutas #6 y #8.

