Ryan Hurst será Kratos: el protagonista de la serie “God of War”

Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television han sacudido la industria del entretenimiento al confirmar que el actor Ryan Hurst interpretará a Kratos en la serie de acción real de God of War. La noticia, difundida a través de las cuentas oficiales de Prime Video, pone fin a especulaciones sobre quién encarnaría al icónico guerrero espartano en su transición de las consolas PlayStation a la pantalla chica.

La elección de Ryan Hurst ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad, ya que el actor no es ajeno a la franquicia. Hurst prestó su voz y captura de movimiento para interpretar a Thor en el galardonado videojuego God of War Ragnarök, actuación que le valió una nominación al BAFTA.

La serie de God of War contará con el reconocido Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind) como showrunner, guionista y productor ejecutivo. Según los primeros detalles revelados, la trama se centrará en el arco narrativo de la mitología nórdica introducido en el juego de 2018. La historia seguirá el viaje emocional de Kratos y su hijo, Atreus, mientras se adentran en los peligrosos reinos de Midgard para cumplir el último deseo de Faye: esparcir sus cenizas en el pico más alto de los nueve reinos.

La producción de God of War representa uno de los proyectos más ambiciosos para Amazon MGM Studios, tras el éxito masivo de adaptaciones como Fallout. Con una orden inicial de dos temporadas, la serie busca profundizar en la dualidad de Kratos: un dios que intenta dejar atrás su pasado sangriento en Grecia mientras enseña a su hijo a sobrevivir a las deidades nórdicas. La interpretación de Ryan Hurst será fundamental para capturar esa mezcla de estoicismo y vulnerabilidad que define al personaje en su madurez.

El rodaje está programado para comenzar el próximo mes de marzo en Vancouver, Canadá, bajo la dirección de Frederick E.O. Toye (Shōgun, The Boys), quien se encargará de los episodios iniciales. Aunque el resto del elenco permanece bajo estricto secreto, la confirmación de Ryan Hurst como el “Fantasma de Esparta” establece una base sólida para lo que se espera sea una serie que emule la calidad cinematográfica de los juegos de Santa Monica Studio.

Los fanáticos ahora esperan con ansias las primeras imágenes de Hurst caracterizado con las cenizas en la piel y el icónico tatuaje rojo, elementos que simbolizan la tragedia y el poder de Kratos en este nuevo capítulo de su legendaria odisea.

