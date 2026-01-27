Ryan Wedding se declara no culpable en EU y desata choque de narrativas entre México y Estados Unidos

La comparecencia de Ryan Wedding ante una corte federal en Estados Unidos abrió un nuevo episodio de tensión política y mediática, luego de que el exatleta olímpico canadiense se declarara no culpable de 17 cargos por narcotráfico y asesinato, mientras gobiernos de México y Estados Unidos sostienen versiones opuestas sobre su captura. El caso, por su perfil criminal y simbólico, exhibe las grietas en la narrativa oficial de ambos países.

La declaración de inocencia se produjo tras la detención de Wedding el pasado 23 de enero, cuando fue asegurado por autoridades estadounidenses en la embajada de ese país en México. El acusado permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza hasta la próxima audiencia, programada para el 11 de febrero, como parte del proceso que podría llevarlo a juicio formal en marzo, en una corte de California.

La defensa del exsnowboardista negó de manera frontal que su cliente se haya entregado voluntariamente, contradiciendo la versión difundida desde instancias del gobierno mexicano. Su abogado, Anthony Colombo, afirmó que Wedding fue detenido y arrestado, y calificó como incorrecta cualquier afirmación oficial que sugiera una entrega pactada o voluntaria.

Desde Washington, el caso fue presentado como un golpe relevante contra el crimen organizado, dado que Wedding figuraba en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI y tenía una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses lo identifican como líder de una red internacional que traficaba cocaína desde Colombia, pasando por México y California, hasta Canadá, con presuntos vínculos con una facción del Cártel del Pacífico.

En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió públicamente la versión de que Wedding acudió por su propio pie a la embajada estadounidense en la Ciudad de México. La mandataria sostuvo que existe una publicación atribuida al propio acusado en la que anuncia su decisión de entregarse, lo que, a su juicio, desmiente que haya sido detenido mediante un operativo de captura.

Este choque de versiones ha generado críticas en ambos sentidos. Por un lado, la narrativa mexicana plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para detectar a un presunto líder criminal que, de acuerdo con esa versión, pudo desplazarse libremente por la capital hasta llegar a una sede diplomática, en una ciudad vigilada por miles de cámaras y cuerpos de seguridad.

Por otro, la versión estadounidense también es cuestionada por su tono político y su tendencia a construir relatos espectaculares, al atribuirse una captura directa en territorio mexicano que, de confirmarse como una entrega, debilitaría el impacto del mensaje de fuerza que se busca proyectar en la lucha contra el narcotráfico.

El historial de Wedding añade peso simbólico al caso, ya que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y, según las autoridades, permaneció oculto en México durante más de una década mientras era buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024. Su figura encarna la convergencia entre crimen transnacional, celebridad deportiva y disputas políticas.

Más allá del proceso judicial que ahora enfrenta en Estados Unidos, el caso Wedding expone un problema recurrente: la utilización de detenciones de alto perfil para validar discursos oficiales. En ese terreno, tanto México como Estados Unidos parecen más interesados en controlar la narrativa que en aclarar con precisión cómo ocurrió la captura de uno de los criminales más buscados del continente.

