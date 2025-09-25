¿Sabes que hacer en Comondú? lo que no te puedes perder

Comondú, BCS. — Si buscas naturaleza, cultura y aventura en Baja California Sur, Comondú se vuelve un destino obligado. Este municipio, con sus costas en el Océano Pacífico, su sierra y su valle fértil, ofrece una mezcla única de paisajes y experiencias que vale la pena vivir.

Playas y observación de ballenas

En Puerto San Carlos y en Adolfo López Mateos puedes observar ballenas grises en temporada de diciembre al mes de abril, además de disfrutar playas tranquilas, mariscos frescos y atardeceres memorables.

Surf en San Juanico

Si te gusta el surf, San Juanico es una joya. Tiene algunas de las olas más largas de México, ideal para surfistas que quieren combinar mar abierto con atmósfera relajada.

Playas vírgenes: La Curva y Mantequilla

En Puerto San Carlos hay playas menos concurridas como Playa la Curva y Playa Mantequilla, perfectas si buscas desconectarte. Son ideales para nadar, relajarte y disfrutar del ritmo tranquilo costero.

Naturaleza silvestre, fauna y senderismo

Explora los oasis en la Sierra de la Giganta, como los de San Miguel y San José de Comondú. También puedes hacer avistamientos de aves en manglares, lagunas costeras y recorrer la costa del Pacífico