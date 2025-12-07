Sabor a Cabo celebra su 17ª edición con una destacada muestra gastronómica y vinícola

El Festival Sabor a Cabo 2025 celebró su 17ª edición con una sobresaliente participación de restaurantes y vinícolas locales, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más relevantes del estado y del país. Desde temprano, residentes y visitantes disfrutaron de un ambiente que combinó alta cocina, vinos de calidad y un espectáculo musical de primer nivel.

Ulises Méndez, presidente de Sabor a Cabo, destacó el crecimiento del festival y la fuerte respuesta del público. Este año, el evento reunió a 40 vinícolas y 43 restaurantes, lo que —señaló— demuestra la riqueza y diversidad culinaria que distingue a Los Cabos.

“Como siempre todos los años, nos encanta que venga la gente, nos apoye; esperamos un evento con todo el lujo que nos caracteriza por la cantidad y la calidad de restaurantes que participan. Vamos a tener también de God Save The Queen, los cuales son unos grandes artistas. Tenemos alrededor de 40 vinícolas, los participantes tenemos alrededor de 43 restaurantes”.

El cierre de la velada estuvo a cargo de la banda argentina God Save The Queen, reconocida mundialmente por su tributo a Queen. Durante casi dos horas, el público disfrutó de un recorrido por los grandes éxitos de la legendaria agrupación británica, coreando temas icónicos que dieron un toque energético y emotivo al final de la noche.

Con esta edición, Sabor a Cabo reafirma su papel como un referente gastronómico, cultural y turístico que impulsa la proyección internacional de Los Cabos y celebra lo mejor de su cocina, sus vinos y su talento.