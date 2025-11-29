Sacerdote es acusado de presunto abuso sexual infantil en Coahuila, huyó a Texas

La Diócesis de Piedras Negras confirma la denuncia contra un Sacerdote identificado como Luis Efraín “N”, acusado de cometer abusos sexuales en 2007 contra menores de edad en el municipio de Piedras Negras. La institución eclesiástica activa los protocolos correspondientes e informa que el clérigo actualmente depende de la jurisdicción de Laredo, Texas, donde reside desde hace varios años.

De acuerdo con la diócesis, la denuncia por abuso sexual fue recibida en mayo del presente año y se relaciona con hechos ocurridos hace 18 años, cuando una presunta víctima, entonces menor de edad, colaboraba como catequista en la parroquia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia San Joaquín. En aquel tiempo, el Sacerdote fungía como responsable de dicha comunidad parroquial.

Tras conocerse la denuncia, la diócesis señala que se notificó a las autoridades civiles y se activaron los procedimientos establecidos por la Santa Sede. También se brindó acompañamiento a las denunciantes durante el inicio del proceso legal y canónico.

El documento oficial indica que el obispo de Laredo, Texas, monseñor Jaime Tamayo, aplicó medidas cautelares al Sacerdote Luis Efraín “N” después de recibir el aviso formal. Según la diócesis, estas disposiciones buscan garantizar el avance adecuado de las investigaciones.

La Diócesis de Piedras Negras informa que ha actuado con responsabilidad, procurando la privacidad de las víctimas y el correcto desarrollo de los procedimientos. Además, asegura que reforzará los protocolos de protección a menores de edad en todos los espacios eclesiales, con el propósito de prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

La institución religiosa también recalca que mantiene abiertos de manera permanente sus canales de denuncia, invitando a cualquier persona afectada a presentar su caso con la certeza de recibir un proceso respetuoso, confidencial y enfocado en la verdad.

Fuentes cercanas al caso señalan que, tras los rumores de abusos sexuales, el Sacerdote fue transferido hace años a la Diócesis de Laredo, Texas, desde donde posteriormente obtuvo la ciudadanía estadounidense. La situación, según la diócesis, refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención dentro de la Iglesia.

