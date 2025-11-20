Sacerdote asesinado “convivió” con una de las presuntas homicidas más de un año

La FGJ Edomex informó que el Sacerdote Ernesto Baltazar Hernández fue hallado asesinado en un canal de aguas negras en Nextlalpan, tras haber pasado meses saliendo y conviviendo con una de las mujeres implicadas.

Las primeras investigaciones señalan que el clérigo asistía con frecuencia a fiestas donde ingería bebidas alcohólicas, lo que habría facilitado su contacto con un grupo identificado como presuntos “goteras”, dedicados a drogar y robo de víctimas.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex), la línea de investigación principal surgió luego de la detención de Fátima ‘N’, quien declaró que mantuvo encuentros con el párroco durante cerca de un año y que el día del crimen estuvo con él en un hotel de Tultitlan, donde ambos consumieron bebidas alcohólicas antes de dirigirse a un departamento en la Unidad Habitacional Morelos.

En ese inmueble ya se encontraba Brandon Jonathan ‘N’, señalado como participante directo en los hechos. De acuerdo con el testimonio de la mujer, los tres estuvieron conviviendo por más de una hora mientras continuaban bebiendo, momento en el que ella presuntamente administró gotas de clonazepam al Sacerdote con la intención de someterlo y despojarlo de sus pertenencias.

Las autoridades precisaron en tercera persona que la dosis habría excedido lo previsto y derivado en un deterioro rápido del estado del religioso.

La FGJ Edomex detalló que el plan de robo escaló cuando el Sacerdote recuperó momentáneamente la conciencia, lo que provocó que Brandon Jonathan ‘N’ reaccionara con violencia, atacándolo con un bate metálico, un martillo y un machete sin filo, hasta causarle la muerte.

En la escena también intervino María ‘N’, pareja del agresor, quien presuntamente colaboró en la limpieza del lugar y en el traslado del cuerpo.

De acuerdo con el informe ministerial, los tres detenidos habrían actuado de manera “dolosa, conjunta y planificada”, lo que permitió reconstruir las últimas horas del Sacerdote asesinado y avanzar en el proceso judicial por el crimen que conmocionó a la comunidad.