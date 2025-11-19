Sacerdote asesinado mantenía “relación de confianza” con presunta victimaria

Tres personas identificadas como Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N” fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien fue reportado como desaparecido en Tultitlán, Estado de México (Edomex). La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que cumplimentó órdenes de aprehensión por el caso.

Según la información ministerial, la autoridad judicial consideró acreditada la probable intervención de los imputados, así como la conducta que derivó en que la víctima muriera y en el auxilio brindado para ocultar el cuerpo. La institución añadió que el hecho delictuoso de homicidio agravado quedó legalmente sustentado.

El sacerdote fue visto por última vez el 29 de octubre, aunque su desaparición se reportó formalmente días después. De acuerdo con las indagatorias, ese día salió de su domicilio a bordo de su vehículo y se trasladó a un inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, en la Tercera Sección de Tultitlán, donde se encontró con Fátima Isabel “N”, persona con quien mantenía una relación de confianza. En el lugar ya se hallaba Brandon Jonathan “N”.

La FGJEM detalló que la víctima convivió durante horas con ellos consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que presuntamente Brandon Jonathan “N” lo agredió con un objeto, causándole lesiones mortales. Después arribó María Fernanda “N”, pareja sentimental del agresor, quien habría colaborado en ocultar el cuerpo.

Las autoridades indicaron que los tres implicados utilizaron cobijas, bolsas y un sillón para trasladar el cuerpo a Nextlalpan, donde fue abandonado en un río de aguas negras.

En un cateo realizado el 9 de noviembre en el domicilio de la Unidad Habitacional Morelos, agentes hallaron ropa y pertenencias del sacerdote, una estola clerical, objetos punzocortantes y contusos, además de rastros hemáticos detectados con la prueba “blue star”.

Los tres detenidos enfrentan cargos por desaparición de persona y homicidio en agravio de E.B.H.V., delitos que en el Edomex pueden alcanzar penas de hasta 70 años de prisión.