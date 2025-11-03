Desaparición del padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis sacude a la Diócesis del Edomex

La comunidad religiosa de la Diócesis de Cuautitlán y las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activaron una ficha de búsqueda para localizar al padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, quien fue visto por última vez el 27 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad, municipio de Tultepec.

El sacerdote asumió recientemente la parroquia de la Santa Cruz en Tultepec y desde su desaparición no se tiene información sobre su paradero. La FGJEM informó que mide aproximadamente 1.68 metros, tiene complexión robusta, tez blanca y ojos verdes. Vestía un pants de algodón color guinda y tenis de gamuza negros, y entre sus señas particulares se encuentran una cicatriz quirúrgica en el abdomen y varios lunares en la espalda, pie y mano.

La Diócesis de Cuautitlán, encabezada por el obispo Efraín Mendoza Cruz, pidió a la comunidad mantener una cadena de oración por su pronta localización y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en las investigaciones. La Fiscalía activó el protocolo correspondiente y emitió la ficha de búsqueda con el folio ODI/CUA/A/1031079/2025.

Hasta el momento no se han confirmado indicios sobre la participación de terceros ni las circunstancias de su desaparición, por lo que el caso permanece abierto y bajo investigación. La situación ha generado preocupación en la comunidad por la seguridad de los miembros del clero en el Estado de México, una entidad con alta incidencia delictiva.

La colaboración entre la Iglesia, la Fiscalía y la ciudadanía es clave para avanzar en la localización con vida del padre Hernández Vilchis. Las autoridades han habilitado canales de atención para recibir cualquier información que pueda ser útil para su búsqueda.

